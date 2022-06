Zu einer Pattstellung kam es am Mittwochnachmittag in der Hearingkommission zur Bestellung des Geschäftsführers der Kärnten Werbung. Zwei Kandidaten, darunter der seit zwölf Jahren amtierende Geschäftsführer Christian Kresse, erhielten jeweils zwei Stimmen, es kam also zu keiner Entscheidung. Außerdem waren zwei Regions-Geschäftsführer zum Hearing geladen, diese kamen nicht in die engere Wahl.