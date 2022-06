Am Montag knackte Kärnten den österreichweiten Hitzerekord – und es soll weiterhin heiß bleiben. Und das hat bereits Folgen: Kärnten weist ein deutliches Niederschlagsdefizit auf. In Bad Bleiberg gab es um bis zu 70 Prozent weniger Niederschlag als im Durchschnitt, am Loiblpass um bis zu 88 Prozent und in Klagenfurt um 50 Prozent weniger. "Das entspricht momentan 50 Liter pro Quadratmeter. Normalerweise haben wir in Klagenfurt 105 Liter pro Quadratmeter", erklärt Paul Rainer, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg).