Österreichs größter Forschungsreinraum entsteht in Kärnten. Morgen wird das neue Gebäude B02 am High Tech Campus (HTC) in Villach-St. Magdalen von Landeshauptmann Peter Kaiser und Technologiereferentin Gaby Schaunig (beide SPÖ) an die Verantwortlichen der „Silicon Austria Labs“ (SAL), Geschäftsführer Gerald Murauer und Standortleiterin Christina Hirschl, übergeben. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern wird voraussichtlich noch in diesem Jahr der neue Reinraum entstehen.

Im Fokus von SAL stehen sogenannte elektronikbasierte Systeme (EBS) für zukunftsweisende Lösungen in den Bereichen Umweltschutz, Gesundheit, Energie, Mobilität und Sicherheit, die Bandbreite reicht im engen Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft von lokaler Produktion über Elektromobilität bis zu energieeffizienten Gerätekomponenten. Das Spitzenforschungszentrum wurde 2018 bundesländerübergreifend gegründet. Hauptsitz von SAL ist Graz, geforscht wird auch in Villach und Linz.