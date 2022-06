In den Kärntner Gastronomie- und Hotelleriebetrieben fehlen zwischen 1800 und 2500 Mitarbeiter. Und das hat Konsequenzen. Welche konkret, hat eine von der Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer Kärnten zwischen Anfang und Mitte Juni durchgeführte Umfrage ergeben. Ganz oben auf der Liste stehen Konzeptänderungen. So bieten viele Hotels anstatt Voll- oder Halbpension nur mehr Bed & Breakfast an.