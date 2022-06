Um 65,5 Millionen Euro hat der aus Indien stammende britische Arzt Sanjeev Kanoria die frühere Hypo Österreich gekauft, in der Folge wurde die Anadi Bank heraus gelöst. Nur neun Jahre später ist die Anadi Bank auf dem Markt. Nicht die ganze, "nur" das Filialgeschäft. Man will eine reine Digitalbank werden. 50.000 Kundenbeziehungen schmücken die Braut, die zehn Filialen, welche die Anadi Bank an die Bank bringen will. Vorstand Christian Kubitschek rechnet deshalb mit mehreren Angeboten vor allem heimischer Banken wie er betont.