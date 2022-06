Wer das nötige Kleingeld hat, hat in Kärnten die außergewöhnliche Möglichkeit, mit einem Auto eine Zeitreise zurück in die 1980er zu machen, denn ein Klagenfurter Händler bietet gerade ein rotes BMW 323i Coupe aus dem Jahr 1985 zum Verkauf an. Allerdings kein gebrauchtes, mit unzähligen Kilometern auf dem Buckel und auch keine aufwändig restauriertes. Das sportliche Coupe ist tatsächlich ein Neuwagen und steht sogar noch auf der Originalbereifung. "Das ist mit großer Wahrscheinlichkeiten einzigartig, ich glaube nicht, dass es irgendwo auf der Welt noch ein zweites BMW 323i Coupe als Neuwagen gibt. Nicht einmal im BMW Museum in München steht so ein Fahrzeug", sagt der Geschäftsführer des Autohauses, Daniel Meyer.