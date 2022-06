Am Sonntag gegen 16.45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Maria Saal telefonisch in Kenntnis gesetzt, dass auf einem Parkplatz in Maria Saal seit längerer Zeit ein Husky in einem Kofferraum eingesperrt sei und winsle. Die Beamten machten sich ein Bild von der Lage. "Die Fensterscheiben waren alle rund fünf Zentimeter geöffnet, der Pkw stand aber in der prallen Sonne und es herrschten Temperaturen von gut 30 Grad. Die Heckklappe war glücklicherweise nicht verriegelt, sodass die Beamten diese öffnen, dem Hund Wasser geben konnten und ihn in den Schatten brachten", heißt es im Polizeibericht.

Gegen 18 Uhr traf die mittlerweile verständigte Fahrzeug-Besitzerin, eine 53-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land, ein. Die acht Monate alte Hündin wurde ihr übergeben. Nach weiteren Erhebungen werden die entsprechenden Anzeigen erstattet.