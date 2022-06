Bei einem Feuerwehrfest in Poitschach, Gemeinde und Bezirk Feldkirchen versetzte in der nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht ein bisher unbekannter Täter einem 29-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen einen Faustschlag ins Gesicht. Der 29-jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Weitere Erhebungen werden derzeit von der Polizei geführt.