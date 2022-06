Seit genau zehn Jahren gibt es das Test- und Ausbildungszentrum (TAZ), das von der Wirtschaftskammer Kärnten errichtet wurde und vom Wifi betrieben wird. Es soll Jugendlichen dabei helfen, ihre Stärken herauszufinden und so den Einstieg in eine passende Berufsausbildung erleichtern. Ein Modell, das ab dem kommenden Jahr auch in der Erwachsenenbildung zum Einsatz wird.