Arbeiterkammer warnt vor Phishing-Mails von "Banken"

Phishing-Mails, die Daten von Bankkunden generieren wollen, sind derzeit massenhaft in Umlauf. Kriminelle wollen dabei Kontodaten herauslocken, um private Konten abzuräumen. Die Arbeiterkammer warnt: "Geben Sie niemals sensible Daten per E-Mail bekannt."