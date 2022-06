Neun Jahre nach dem Kauf der früheren Hypo Österreich um 65,5 Millionen Euro durch den indischstämmigen britischen Arzt Sanjeev Kanoria steht nun eine spektakuläre Wende an: Die Anadi Financial Holdings Pte. Ltd. mit Sitz in Singapur, 100-Prozent-Eigentümerin der Kärntner Bank und im wirtschaftlichen Eigentum von Vize-Aufsichtsratschef Kanoria, sucht ab sofort für den Großteil des Bankgeschäfts einen Käufer.