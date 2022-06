1. Die Kärntner Landesregierung hat mit den Stimmen der SPÖ gegen das Ziehen der Call-Option beim Flughafen gestimmt. Was sind jetzt die Erwartungen gegenüber dem Mehrheitseigentümer?

ANTWORT: Die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV), die für das Land Kärnten 20 Prozent der Flughafen-Anteile hält, erwartet sich in den kommenden Monaten von Mehrheitseigentümer Lilihill die Umsetzung des Strategieplanes von 2018. Das fordert auch Beteiligungsreferent Martin Gruber (ÖVP). Es geht dabei vor allem um betriebsnotwendige Infrastruktur und den Flugbetrieb, also unter anderem die Anbindung an einen Hub wie Frankfurt oder Zürich und neue Fluglinien. Man sieht Lilihill-Eigentümer Franz Peter Orasch gefordert zu liefern, was seit 2018 versprochen ist.