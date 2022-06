Am 3. Juni ist Welttag des Fahrrads und immer mehr steigen in Kärnten auf die kostengünstige, klimafreundliche und gesunde Art der Fortbewegung um. Und sparen dabei viel Geld: Mehr als zwölf Millionen Euro Spritkosten bleiben in den Geldbörsen. Aber, so der Verkehrsclub Österreich (VCÖ): Die Ersparnis kann noch deutlich höher sein. Viele Autofahrten sind in Radfahrdistanz.