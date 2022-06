Im Tourismus werden in dieser Saison in Österreich Tausende Arbeitskräfte fehlen. Was tun als Betrieb, der verzweifelt auf der Suche ist? Eine Frage, mit welcher sich eine Diskussionsrunde im Rahmen der Toleranzgespräche 2022 an der FH Kärnten beschäftigt hat. Und gleich vorweg – das Patentrezept gibt es nach wie vor nicht. Aber gute Ansätze, wie es gelingen kann. Unter anderem, so Stefan Nungesser, Professor für Hotelmanagement an der FH Kärnten, müssten Personalmanagementstrukturen in Tourismusbetrieben völlig neu aufgestellt werden. Sie sein zum Teil vor 40 Jahren stehengeblieben.