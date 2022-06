Die SPÖ hat in der Regierungssitzung am Montag die ÖVP überstimmt. Mit ihrem klaren Nein zum Ziehen der Call-Option haben Landeshauptmann Peter Kaiser und seine Parteikollegen dem Mehrheitseigentümer Lilihill, also Investor Franz Peter Orasch, ihr Vertrauen ausgesprochen. Sie vertrauen darauf, dass er doch noch umsetzen wird, was 2018 versprochen wurde. Oder doch nicht so ganz?