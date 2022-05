Lilihill kündigt an: "Airport Klagenfurt – zurück an die Arbeit"

In der Regierungssitzung am Montag hat die SPÖ die ÖVP überstimmt und gegen das Ziehen der Call-Option gestimmt. Ob Mehrheitseigentümer Lilihill jetzt das umsetzt, was 2018 angekündigt wurde?