Je mehr Zeit nach dem Hackerangriff auf das Amt der Kärntner Landesregierung vergeht, desto größer werden die Fragezeichen. Die Verantwortlichen scheinen bei Aufklärung und Problemlösung ganz offensichtlich völlig im Dunklen zu tappen. Dass Tage nach so einem Angriff nicht bekannt ist, ob Daten abgesaugt oder verschlüsselt wurden, verwundert. Nicht sagen zu können oder zu wollen, was wirklich passiert ist – beide Varianten sind beunruhigende Alarmsignale. Ungewöhnlich ist auch, dass sich Hacker in weiterer Folge nicht mehr melden.