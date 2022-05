Von Jahr zu Jahr steigt in Kärnten die Zahl der Bergbahnen, die auch im Sommer Gäste auf den Berg befördern - aktuell sind es 15 der insgesamt 24, acht Themenschwerpunkte werden angeboten. 1,1 Millionen Gäste waren es in der Sommersaison 2021, berichtet Manuel Kapeller-Hopfgartner, Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen und Prokurist der Bergbahnen auf der Gerlitzen Alpe. Ein Plus von neun Prozent gegenüber 2020. Die Höchstzahl bisher im Sommer wurde 2019 mit 1,3 Millionen Gästen registriert.