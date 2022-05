Der akute Personalmangel lässt einige Gastwirte in Kärnten ans Aufhören denken. Vor allem im ländlichen Bereich ist es noch schwieriger, Mitarbeiter zu finden, berichtet eine Gastwirtin. Und sie zählt gleich mehrere Gasthäuser in der Umgebung auf, die in den vergangenen zehn Jahren für immer geschlossen haben.