Der heurige Urlaub in Kroatien könnte so unkompliziert wie nie für Kärntner und Steirer werden. Doch hinter einigen Änderungen stehen noch Fragezeichen und es ist ungewiss, ob man die Vorzüge schon in der heurigen Sommersaison nutzen können wird. So hat das kroatische Parlament am Freitag dem Gesetz zur Einführung des Euro mit großer Mehrheit zugestimmt. 117 Abgeordnete plädierten dafür, 13 dagegen und es gab eine Stimmenthaltung. Damit wird der Euro am 1. Jänner 2023 als Landeswährung Kroatiens eingeführt. Die Zustimmung der Europäischen Zentralbank, eine positive Bewertung der EU-Kommission und die Zustimmung des EU-Rats dazu dürfte noch im Juni kommen und gilt als Formalakt.