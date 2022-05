Kärnten will sich gemeinsam mit Slowenien und Friaul-Julisch Venetien für die Austragung der Olympischen Winterspiele 2034 bewerben. Was soll diese Initiative, in einer Zeit großer Herausforderungen und angespannter Budgets, bringen?

MASSIMILIANO FEDRIGA: Vor allem mit Blick auf die geopolitische Situation wäre das ein Symbol für Ost- und Westeuropa und eine Antwort auf die vielen Krisen, die wir erleben. Ich denke, dass es uns gelingen wird, die Nationalen Olympischen Komitees von dieser Kandidatur zu überzeugen.