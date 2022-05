"Ich bin gespannt, was am Montag passiert. Das hat alles eine Dynamik, ich kann nichts vorhersagen", äußerte sich Petra Preiss in der vergangenen Woche, als sich erstmals die Möglichkeit ihrer Ablöse abzeichnete. Am Dienstag wurde sie Realität: Preiss, am 8. Mai 2017 als erste Frau an die Spitze der Kärntner Ärztekammer gewählt, konnte die Koalition mit der Plattform „Niedergelassene Ärzte“, angeführt von Wilhelm Kerber, nicht verlängern und musste das Präsidentenamt an den Brückler Allgemeinmediziner Markus Opriessnig von der Liste „Wahlärzte, Spitalsärzte und Kassenärzte“(WSKTN) abgeben. Diese hatte bereits 2012 für eine Sensation gesorgt, als eine Woge des Protests Josef Huber an die Spitze der Standesvertretung katapultierte.