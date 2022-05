Die derzeitige Teststrategie und die entsprechenden Vorbereitungen für den Herbst waren am Montag Schwerpunkt bei der Sitzung des Corona-Koordinationsgremiums in Kärnten. "Die derzeitige Teststrategie des Bundes endet mit Ende Juni und müsste rechtzeitig verlängert werden, damit sie gut umgesetzt werden kann", informierte Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, nach der Sitzung in einer Medieninformation.