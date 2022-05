Mit "Rainer's Bar" brachte Rainer Husar, vor allem in den 1990er-Jahren Glamour und ausgelassene Partystimmung auf den Monte Carlo Platz in Pörtschach am Wörthersee. Hotelier Thomas Jilly hat nun den mittlerweile 72-Jährigen von Wien zurück nach Pörtschach geholt: "Wir sind dankbar, Rainer Husar hier zu haben. Der gesamte Tourismus muss dankbar sein, dass er wieder am Wörthersee ist." Und tatsächlich, wir besuchten mit Rainer Husar den Hubertushof, wo in den 1960er-Jahren seine Karriere begonnen hat. Schon am Weg zum Traditionshotel kommen Veldens Lokalbetreiber raus auf die Straße, um den Heimkehrer freudig zu begrüßen. "Schön, dass du wieder da bist. Zeit ist es geworden", hört man immer wieder.