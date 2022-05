Eine ganz besondere Chefetage ist jene des ÖGB. Ihre Macht bezieht die Arbeitnehmer-Vertretung aus der Zahl der Mitglieder. Und die stieg in Kärnten in den vergangenen fünf Jahren um 726 Personen auf rund 71.000. 14 Jahre lang stand Hermann Lipitsch (61) an der Spitze des Kärntner ÖGB. Ende des Vorjahres ging er bei den ÖBB in Pension, heute tritt er als Kärntner ÖGB-Präsident ab und übergibt sein Amt im Rahmen der 23. Landeskonferenz des ÖGB Kärnten.