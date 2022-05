Im Jahr 1910 begann die wechselvolle Geschichte des börsennotierten Familienunternehmens SW Umwelttechnik in der Bahnstraße in Klagenfurt-St. Ruprecht. Rund 55 Prozent der Aktien befinden sich heute in Händen der Familie. Am Rand des nach wie bevor bestehenden Werksgeländes ist die Holdingzentrale in einem früheren Wohnhaus situiert.