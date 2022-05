Das Kärntner Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) wird weiterhin von Viola Trettenbrein geleitet. Der formale Chef des Amtes, Ex-ÖVP-Klubobmann Stefan Tauschitz, kehrt vorerst nicht in die Position zurück. Die bislang für 90 Tage geltende Dienstzuteilung in den Bereich „Organisation, Strategie und Dienstvollzug“ in der Landespolizeidirektion wird verlängert, bestätigt Polizeisprecher Rainer Dionisio.