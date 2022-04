Ein Zuhause in den Bergen: Immer mehr Städter wollen sich diesen Traum erfüllen. „Chalets“ heißen die wohlig-gemütlichen Nester für Besserverdiener. Ursprünglich verstand man darunter einen am Land verbreiteten Haustyp. Heute steht „Chalet“ für ein Ferienhaus – und eine Landplage, die auch Kärnten heimsucht. „Im mittleren vierstelligen Bereich“ bewege sich die Zahl der Chalets, die innerhalb nur weniger Jahre in Kärnten errichtet werden würden, sagt Raumordnungsreferent Daniel Fellner (SPÖ). „Wenn wir es zulassen würden.“