Die Landesverkehrsabteilung der Kärntner Polizei hat in der Nacht auf Samstag wieder eine landesweite Schwerpunktaktion gegen Alkohol am Steuer durchgeführt. Die nüchterne Bilanz: Die Polizei hat 18 Alkolenkern und zwei Drogenlenkern den Führerschein abgenommen. Es wurden zusätzlich in 17 Fällen eine Minderalkoholisierung (bis 0,49 Promille) bei Lenkern festgestellt.

Insgesamt haben die Verkehrspolizisten 177 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz festgestellt und 215 Organmandate eingehoben.