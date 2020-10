Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Winter-Pressekonferenz im Logistiklager der Kärnten Werbung mit Christopher Gruber, Christian Kresse und Josef Petritsch © USO

3,4 Millionen Euro investiert Kärnten ab Ende Oktober in zwei Kampagnen-Wellen zur Bewerbung der Wintersaison 2020/2021 – für Online- und Printkampagnen, TV- und Hörfunkspots, Plakate und Kooperationen. Ein „Winterbeileger“ erscheint in der Auflage von 1,2 Millionen Stück in Deutschland, Österreich, Niederlande und Ungarn. 600.000 Euro werden dafür zusätzlich in die Hand genommen, sagt Kärnten Werbung-Chef Christian Kresse.