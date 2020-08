Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Einen "leichten Brechreiz" verspürte Marlies Moser vom Gasthof-Hotel Moser in Guttaring, als sie jüngst in der Kleinen Zeitung las, dass Ende Juli 23.401 Menschen in Kärnten beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet waren. Davon sind 2487 im Fremdenverkehr auf Jobsuche, ein Plus von 52,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. 880 Stellen, ein Minus von 4,5 Prozent gegenüber Juli 2019, sind als offen gemeldet.