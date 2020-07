Facebook

Auf die Sonne werden heute dunkle Wolken folgen © Elisabeth Peutz

Es war der bislang heißeste Tag in diesem Jahr in Österreich. Bis zu 36 Grad wurden am gestrigen Dienstag im Osten Österreichs gemessen. Auch in Kärnten stiegen die Temperaturen auf über 30 Grad, die Strandbäder waren voll. Am Abend entlud sich dann die Hitze, es kam zu schweren Gewittern. Die Wiener Feuerwehren mussten zu 200 Einsätzen ausrücken: Umgestürzte Bäume, Wassereintritt über Dächer, auszupumpende Keller. In Salzburg gab es 180 Feuerwehreinsätze. Auch in der Steiermark kam es zu zahlreichen Einsätzen.