© APA/AFP/THOMAS KIENZLE

Ab heute wird das Covid-19-Testprogramm für Mitarbeiter in Tourismusbetrieben österreichweit ausgerollt. In Kärnten wurden in der einmonatigen Pilotphase in der Region Wörthersee 970 Tests mit 604 unterschiedlichen Mitarbeitern durchgeführt. Von 500 Betrieben nahmen 55 Hotels teil. Alle Tests waren negativ, heißt es aus dem Büro von Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Das Feedback der Betriebe und der Mitarbeiter sei gut gewesen, „es gab eine zunehmende Zahl an mehr Anfragen, an diesem Programm teilnehmen zu können.“