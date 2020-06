Facebook

Der Aufsichtsrat der Lagerhaus WHG wird die bisher in internen Untersuchungen zu den Malversationen in der Baustoffabteilung um Scheinrechnungen in Millionenhöhe gewonnenen Erkenntnisse in einer Sachverhaltsdarstellung zusammenfassen und der Staatsanwaltschaft zeitnah übergeben. Das beschloss der Aufsichtsrat am Freitag.