Die Zahl der Arbeitslosen in Kärnten sinkt weiter: innerhalb der letzten Woche um 4,1 Prozent bzw. 1037 Personen. Österreichweit betrug der Rückgang 2,7 Prozent. Hauptverantwortlich dafür sind neue Beschäftigungsverhältnisse in Gastronomie und Beherbergungsbetrieben. Aktuell sind 24.137 Menschen in Kärnten auf Arbeitssuche. Das sind zwar um über 5800 weniger als zu Beginn des Monats, aber um bis zu 8000 mehr als vor einem Jahr. Den stärksten Rückgang innerhalb einer Woche gab es in den den Bezirken Hermagor (-12,1 Prozent) und Spittal

(-7,7 Prozent). Der Grund sind Tourismusbetriebe, die verstärkt Personal einstellen.