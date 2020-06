Facebook

1. Wie entwickelt sich die Zahl der Arbeitslosen?

ANTWORT: Aktuell sinkt sowohl die Zahl der beim AMS arbeitslos vorgemerkten Personen wie auch die Anzahl jener Menschen, für die von Unternehmen potenziell Kurzarbeit angemeldet wurde, deutlich (siehe Grafik). Zurzeit sind österreichweit um 21.500 Personen weniger in Kurzarbeit als noch vor einer Woche. In Kärnten haben bereits 711 Betriebe einen Antrag auf Verlängerung der Kurzarbeit gestellt, erwartet werden bis zu 3000, viele davon aus der Industrie. Die Arbeitslosigkeit sank in Kärnten binnen einer Woche um 1224 Personen. Verglichen mit Ende Mai nahm die Zahl der Jobsuchenden in Kärnten um fast 4800 auf rund 25.000 Menschen ab. Nicht ausblenden sollte man dieser Tage das weiter sehr triste Bild: Noch immer sind österreichweit um 150.000 Menschen mehr arbeitslos als vor einem Jahr.