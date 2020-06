Facebook

Faustregel: Je näher der See, desto besser gebucht die Hotels © Daniel Raunig

Zwei Wochen ist es her, dass die Hotellerie nach coronabedingter Zwangspause wieder eröffnete. Umfragen sahen Kärnten mehrfach als beliebtestes Ferienziel für heimische Urlauber. Ein Versprechen, das die Realität wohl einlöst: Die Kärnten Werbung stoppte nun sogar die Kampagne zur Bewerbung von Ferien im Juni und Juli. Es fehlen schlicht in jenen Gegenden, die besonders gefragt sind – also zumeist in unmittelbarer Seenähe – freie Betten.