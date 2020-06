Seit Ende Mai kamen in Kärnten über 3500 Personen neu in Beschäftigung. Zahl der Menschen in Kurzarbeit auf 50.500 gesunken.

Wiedereröffnung der Gastronomie brachte viele Jobs zurück © APA/HERBERT PFARRHOFER

Nach der schrittweisen Öffnung vieler Betriebe sinkt die Arbeitslosigkeit: in Kärnten innerhalb der letzten Woche um 1425 Personen, minus 5,2 Prozent. Im Bundesschnitt waren es nur minus 2,5 Prozent. Die Arbeitslosigkeit sank in Kärnten so kräftig wie in keinem anderen Bundesland.