Schauplatz der virtuellen Hauptversammlung: die BKS-Zentrale in Klagenfurt © Markus Traussnig

Neun Stunden dauerte am Freitag die Hauptversammlung der BKS Bank in Klagenfurt. Folge einer Antragsflut der UniCredit Bank Austria, die seit gut einem Jahr in einem Konflikt mit 3Banken-Gruppe aus Oberbank, BTV, BKS steht (und an der BKS mit über 30 Prozent beteiligt ist). Alle Anträge auf Sonderprüfungen wurden jedoch abgelehnt, nur der Antrag der UniCredit auf Umwandlung der BKS-Vorzugs- in Stammaktien angenommen.