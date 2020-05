Die Zahl der Programmier-Lehrgänge wird gesteigert. Die neue „Coding Academy“ bietet Weiterbildungskurse an.

"Coder-Campus" am Wörthersee

"Coding School"-Macher Maximilian Nimmervoll © Markus Traussnig

Die Coding-School Wörthersee, gegründet von den Unternehmern Maximilian Nimmervoll (Diamir Holding) und Johannes Eder (Humanomed), soll eine Lücke füllen, die viele Betriebe bereits zu Vor-Coronazeiten beklagten: der Mangel an Programmierern (englisch: Coder). Der Startschuss für den ersten Lehrgang fiel am 1. März, kurz bevor das Leben für Wochen stillstand. Seither werden künftige Android-Softwareentwickler per Video unterrichtet, im Juli gibt es die ersten Abschlüsse, erklärt Nimmervoll.