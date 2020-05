Am Freitag ab 6 Uhr dürfen Gasthäuser, Cafés und Restaurants wiedereröffnen. Stefan Sternad, Obmann der Fachgruppe Gastronomie, ist am Donnerstag um 14.15 Uhr zu Gast im Kleine-Livestream.

Stefan Sternad © Markus Traussnig

Zwei Monate, nachdem die im Zuge des österreichweiten Shutdowns zur Eindämmung des Coronavirus alle Gastronomiebetriebe schließen mussten, öffnen sich nun die Türen und Tore wieder - unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Am Freitag ab 6 Uhr beginnt das "Re-Opening" in der Kärntner Gastronomie. Für Wirte und Gäste beginnt ein neues Zeitalter mit für Lokalitäten bisher ungewohnten Regeln - vom der Reservierung und die Maskenpflicht beim Betreten bis hin zu den Abstandsvorschriften.

Stefan Sternad ist der Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Kärntner Wirtschaftskammer. Fast 4000 Wirte in Kärnten blicken der Wiedereröffnung oft positiv gestimmt entgegen, sind aber finanziell weiter schwer unter Druck. Eine Insolvenzwelle wird befürchtet. Wir sprechen im Livestream über Sorgen und Nöten, aber auch Chancen in der Kärntner Gastronomie: Donnerstag, 14. Mai, um 14.15.

Ihre Fragen an Stefan Sternad senden Sie bitte an lokal.kaernten@kleinezeitung.at.