15 Millionen Euro Bank Austria will Schadenersatzklagen gegen BKS-Vorstände

Der Streit zwischen der UniCredit-Tochter Bank Austria und der BKS Bank eskaliert weiter. Bei der BKS-Hauptversammlung will die UniCredit eine Schadenersatzklage in Millionenhöhe gegen die Vorstände Herta Stockbauer (Vorsitzende), Dieter Kraßnitzer und Alexander Novak beantragen. Es geht um bis zu 15 Millionen Euro. Ein entsprechender Antrag der UniCredit ist als Minderheitsbegehren für die Hauptversammlung der BKS Bank am 29. Mai eingebracht worden.