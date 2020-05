"Für viele ein Desaster"Lange Durststrecke für Kärntner Wirte ist bald zu Ende

Facebook

© Markus Traussnig

Der Countdown läuft, neue Lage: drei Tage. Am Freitag dürfen Österreichs Gastronomiebetriebe nach fast zwei Monaten Stillstand wieder öffnen. Trotz der strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen, die damit einhergehen, ist die Vorfreude groß, wie Guntram Jilka, der Geschäftsführer der Fachgruppe Gastronomie in der Kärntner Wirtschaftskammer, berichtet. „Die Durststrecke war sehr lang.“ Rund 3800 Gastronomen harren der Wiedereröffnung am Freitag. Wobei, so schätzt Jilka, 1200 bis 1300 Betriebe, von groß bis ganz klein, in den letzten Wochen ihren Kunden ein Abholservice für Speisen geboten haben. Zum beiderseitigen Vorteil: „Viele Wirte, die diesen Service oft gemeinsam mit ihrer Familie durchführten, sind froh, dass sie so zumindest Basiskosten abfedern konnten.“ Dass die Gastronomie-Betriebe bereits Mitte Mai und nicht, wie ursprünglich erwartet, erst im Juni öffnen dürfen, sei deren großer Disziplin zuzuschreiben. „Alle stehen der Öffnung positiv gegenüber.“