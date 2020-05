Facebook

Die Geschichte der Posojilnica Bank reicht ins Jahr 1872 zurück. Vor 148 Jahren begründete die älteste nach Raiffeisenvorbild gegründete Kärntner Bank in St. Jakob im Rosental/Sentjakob v Rozu das slowenische Genossenschaftswesen. Doch damit könnte nun Schluss sein. Bei der Generalversammlung am 19. Mai soll der Bankbetrieb in eine Aktiengesellschaft (AG) ausgegliedert werden. Zurück bliebe eine leere Hülle – und rund 50 Millionen Euro, die der Verkauf der in finanziellen Turbulenzen befindlichen Bank Insidern zufolge einbringen würde. 95 Prozent des Verkaufserlöses stünden dabei der Raiffeisen Bank International zu.