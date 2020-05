Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Reha-Zentrum in Althofen © KK

Die Humanomed-Gruppe mit dem Kur- und Reha-Zentrum in Althofen, den zwei Privatspitälern und dem Bleibergerhof in Bad Bleiberg ist ein Kärntner Leitstern in der Gesundheitsbranche. Doch die Viruskrise trifft die erfolgsverwöhnte Gruppe bis ins Mark. Die Privatkliniken Maria Hilf in Klagenfurt und in Villach wurden am 12. März heruntergefahren, um die Ressourcen für Corona-Notfälle bereitzustellen. Von den je rund 160 Betten durften nur mehr 20 belegt werden, der Rest der Patientenbetten stand leer. Abgeltung gab es dafür keine, sagt Geschäftsführer Werner Hörner, weder von den privaten Krankenversicherungen noch vom Bund.