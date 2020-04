Die „European Bike Week“ am Faaker See soll auch heuer anrollen. Kärnten Werbung geht von Durchführung aus

Am Faaker See

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kultiges aus Vor-Corona-Zeiten. Ob diese Maschinen wieder anrollen, ist offen © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Rund 100.000 Gäste, davon 70.000 Motorradfahrer: Die „European Bike Week“ am Faaker See ist ein alljährliches dröhnendes Spektakel, das heuer zum 23. Mal stattfinden soll. Und das trotz Coronavirus, sagt Christian Kresse, der Chef der Kärnten Werbung. „Unsere Planungen mit Harley sind voll im Gange.“ Der geplante Termin von 8. bis 13. September falle aus heutiger Sicht nicht unter das Verbot für Großevents, dieses gilt nur bis Ende August. „Die Vorgaben, Bedingungen und Spielregeln – etwa für Mindestabstände und Hygiene – werden natürlich eingehalten“, meint Kresse. Wie das in der Praxis aussehen soll, werde jetzt vorbereitet. „Es wird sich von bisherigen Treffen sicher deutlich unterscheiden, etwa, was Menschenansammlungen und Gastronomie betrifft“, sagt Kresse.