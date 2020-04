Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Springer Reisen arbeitet mit 109 Mitarbeitern in Kurzarbeit die Stornowelle in der schwer getroffenen Reisebranche auf. Firmenchefin Andrea Brennacher-Springer über Gutscheine und die Hoffnung auf offene Grenzen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

"Die Airlines, Reisebüros und Veranstalter sind von Corona-Folgen am schwersten betroffen, daher muss die Regierung diese auch anders unterstützen. Denn da verlieren alle, was sie bereits erwirtschaftet haben. Aber wir denken positiv und das Positive geben uns die Kunden mit dem Kauf von Gutscheinen", erklärt Andrea Brennacher-Springer, die geschäftsführende Gesellschafterin von Springer Reisen in einer Umfrage für den Primus der Kleinen Zeitung.