Werzer-Hotelchefin Yasmin Stieber-Koptik erzählt heute um 14.15 Uhr im Livestream der Kleinen Zeitung, wie sich Hotellerie für die Öffnung vorbereitet und was Gäste und Einheimische in Strandbädern erwartet.

© Weichselbraun

Was erwartet Gäste, Personal und Einheimische, wenn vermutlich Ende Mai die Hotelbetriebe in Kärnten und die Strandbäder an den Seen wieder öffnen? Yasmin Stieber-Koptik, Direktorin der Werzer´s-Hotelgruppe am Wörthersee beantwortet Fragen von Chefredakteur Adof Winkler.