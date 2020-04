Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das AMS rechnet sogar mit 50.000 Menschen in Kurzarbeit. Bisher wurde Kurzarbeit in 3100 Betrieben fixiert, die Kosten dafür betragen bisher 225 Millionen Euro.

© Markus Traussnig

Die Nachfrage nach der Corona-Kurzarbeit ist nach wie vor enorm. Bundesweit liegen laut Arbeitsministerium mittlerweile mehr als 63.000 bewilligungsfähige Anträge auf Kurzarbeit für bald 900.000 Stellen vor, fast 40.000 Anträge wurden bereits genehmigt. In Kärnten wurde mit Stand Montag der Antrag von 3114 Betrieben auf Kurzarbeit genehmigt, das damit verbundene Auszahlungsvolumen für das Kärntner Arbeitsmarktservice (AMS) beträgt 225 Millionen Euro, mehr als das Dreifache eines Jahresbudgets. „Aktuell sind damit 29.374 Mitarbeiter in Kärnten in Kurzarbeit“, sagt AMS-Chef Peter Wedenig. Der Großteil davon mit den maximal möglichen 90 Prozent der Arbeitszeit.