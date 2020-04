Hirsch Servo &SW Umwelttechnik„Behördliche Genehmigungsverfahren massiv verkürzen"

Facebook

Hirsch Servo in Glanegg © KK

Die Corona-Krise trifft die produzierende Industrie ins Mark, obwohl diese nur wenigen behördlichen Einschränkungen unterliegt. Doch die Lieferketten brechen zusammen und Abnehmer fehlen. Betroffen sind auch zwei bedeutende Kärntner Konzerne der Bauzulieferindustrie.

Die Hirsch Servo AG erzeugt aus Porozell Dämmplatten und Verpackungsmaterial an 28 Standorten in acht Staaten. In der Zentrale in Glanegg ist zudem der Maschinenbau wichtiger Umsatzträger. Hirsch-Servo-CEO Harald Kogler gibt an, derzeit „schlecht zu schlafen“, weil Absatzmärkte zum Teil gänzlich weggebrochen sind.